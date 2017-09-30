Русский дневник - Москва 1947 года в цвете

Недавно читал "Русский дневник" Джона Стейнбека с фотографиями Роберта Капы. Она небольшая, меньше ста страниц Книга хороша, видно что пытались наши товарищи припрятать страшное и приукрасить хорошее.

Очень понравилась заключительная его фраза: "Мы увидели, как и предполагали, что русские люди - тоже люди, и, как и все остальные, они очень хорошие. Те, с кем мы встречались, ненавидят войну, они стремятся к тому, чего хотят все: жить хорошо, в безопасности и мире.
Мы знаем, что этот дневник не удовлетворит никого. Левые скажут, что он антирусский, правые - что он прорусский. Конечно, эти записки несколько поверхностны, а как же иначе? Мы не делаем никаких выводов, кроме того, что русские люди такие же, как и все другие люди на земле. Безусловно, найдутся среди них плохие, но хороших намного больше."
На днях мне попался майский номер Illustrated Magazine со статьёй Стейнбека об этом путешествии - всё ж таки есть в этом мире какая-то связь вещей и событий...
А ещё - несколько цветных фото Москвы 1947 года Роберта Капы!

















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  • 9 comments
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    Русский дневник - Москва 1947 года в цвете
    livejournal
    Пользователь visualhistory сослался на вашу запись в своей записи «Русский дневник - Москва 1947 года в цвете» в контексте: [...] цветных снимков, чем выложено в Сеть. Оригинал взят у в Русский дневник - Москва 1947 года в цвете [...]
    Русский дневник - Москва 1947 года в цвете
    livejournal
    Пользователь meloman_klio сослался на вашу запись в своей записи «Русский дневник - Москва 1947 года в цвете» в контексте: [...] цветных снимков, чем выложено в Сеть. Оригинал взят у в Русский дневник - Москва 1947 года в цвете [...]
    rezway
    всегда очень интересны фото тех лет, особенно с комментариями недавних союзников
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